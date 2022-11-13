В Пензе завершился ремонт одного из отделений психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

На ремонт отделение № 25 интенсивной психиатрической помощи областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова из областного бюджета были выделены 1,2 миллиона рублей. Средства направили на внутренние общестроительные работы, замену системы видеонаблюдения, закупку новой мебели и инвентаря.

«В результате выполненных работ удалось создать комфортную среду как для пациентов, так и для персонала больницы», - отмечает заведующий отделением Владимир Жуковский.