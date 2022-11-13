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НовостиНедвижимость13 ноября 2022 7:28

В Пензе завершился ремонт одного из отделений психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова

Текущий ремонт в медицинских организациях области помогает создавать комфортные условия для пребывания пациентов, работы медицинских специалистов
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

На ремонт отделение № 25 интенсивной психиатрической помощи областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова из областного бюджета были выделены 1,2 миллиона рублей. Средства направили на внутренние общестроительные работы, замену системы видеонаблюдения, закупку новой мебели и инвентаря.

«В результате выполненных работ удалось создать комфортную среду как для пациентов, так и для персонала больницы», - отмечает заведующий отделением Владимир Жуковский.