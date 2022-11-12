Мэр Пензы оценил ход работ на городской набережной и в здании ТЮЗа

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Работы на городской набережной теперь ведет АО «Пензагорстройзаказчик». Как отметил мэр Александр Басенко, с новым подрядчиком удалось быстро найти общий язык. А благодаря увеличенному количеству смен и рабочих на объекте, на месте уже приступили к прокладке электрических и водопроводных сетей.

С середины ноября планируется начать устройство тротуара по улице Урицкого. Сдать объект планируется в срок.

ООО «Дора-Континент» занимается ремонтом пензенского ТЮЗа. Как отметила начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина, планируется, что в этом году в учреждении смогут провести новогодние мероприятия.