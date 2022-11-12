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НовостиОбщество12 ноября 2022 8:36

Пензенская область до конца года получит 16 «скорых» и 45 школьных автобусов

Об этом сообщил в Telegram Глава региона Олег Мельниченко
Источник:kp.ru

По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в регионы дополнительно поставят машины скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Пензенская область до конца года получит 16 «скорых» (8 ГАЗ и 8 УАЗ) и 45 школьных автобусов различной вместимости.

- Автобусы мы направим в муниципалитеты для замены машин 2012 года выпуска, а также для подвоза в школы детей, прибывших из ЛНР и ДНР. Мы работаем над обновлением автопарка в сфере здравоохранения, образования и на региональном уровне, но благодаря федеральной поддержке процесс идет гораздо быстрее, - отметил губернатор Олег Мельниченко.