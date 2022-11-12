Следователи Пензенской области уточняют обстоятельства исчезновения Сергея Абузова

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Абузова Сергея Николаевича 2 августа 1971 года рождения.

По данным следствия, около 8 часов 22 сентября 2022 года Сергей Абузов, проживающий в рабочем поселке Земетчино, ушел на работу и не вернулся.

До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы седые, лысина, глаза светло-голубые.

Был одет в ветровку болоньевую серого цвета, брюки, ботинки, вязаную шапку черного цвета.

При наличии информации о местонахождении Абузова Сергея Николаевича или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить в следственное управление по телефону 8(8412) 63-64-96 или в полицию по телефону 02.