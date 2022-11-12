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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 6:14

В Пензенской области за фиктивную регистрацию иностранца мужчине грозит три года колонии

В отношении жителя села Хопер возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Факт незаконной миграции был выявлен участковым МО МВД России «Колышлейский».

Житель села Хопёр 1980 года рождения фиктивно зарегистрировал по месту своего жительства молодого человека 2001 года рождения, приехавшего в РФ из ближнего зарубежья, при этом предоставлять ему жилое помещение для проживания он не собирался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей,либо лишение свободы на срок до трех лет.