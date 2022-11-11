Прокуратура Мордовии защитила права трехлетнего мальчика

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, из материалов надзорной проверки следует, что органом соцзащиты населения ненадлежащим образом рассмотрено заявление матери трехлетнего мальчика и неправомерно отказано в назначении ежемесячной выплаты на ребенка.

Прокурором района директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения закона устранены, ежемесячная денежная выплата, в размере 11 тыс. 622 рубля, назначена и выплачена.

Кроме того, произведен перерасчет, и выплачены ранее неполученные денежные средства в размере 109 тыс. 571 руб.