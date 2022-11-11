В Мордовии после нанесения отчимом побоев 12-летней девочке ее изъяли из семьи

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки по факту нанесения отчимом побоев 12-летней девочке.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившего, следователи проверят условия жизни и воспитания школьницы.
Девочка изъята из семьи и помещена в реабилитационный центр.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.