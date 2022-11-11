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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 19:03

В Мордовии после нанесения отчимом побоев 12-летней девочке ее изъяли из семьи

Следователи СК республики устанавливают обстоятельства причинения телесных повреждений несовершеннолетней
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки по факту нанесения отчимом побоев 12-летней девочке.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившего, следователи проверят условия жизни и воспитания школьницы.

Девочка изъята из семьи и помещена в реабилитационный центр.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.