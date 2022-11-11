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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 13:51

51-летний житель Мордовии предстанет перед судом за убийство, совершенное в 1997 году

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против личности и половой свободы
Источник:kp.ru

В апреле 1997 года в одной из квартир в Саранске было обнаружено тело 48-летней женщины с многочисленными травмами. Несмотря на все усилия правоохранительных органов, найти убийцу так и не удалось.

В этом году сотрудники регионального СУ СК совместно с полицией установили, что к преступлению может быть причастен 51-летний мужчина без определенного места жительства. Правоохранителям удалось разыскать его и привезти к следователю на допрос.

По словам задержанного, в день происшествия он пытался склонить знакомую к интиму, но получил отказ и оскорбления в ответ, поэтому убил женщину и скрылся с места преступления.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.