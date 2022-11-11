Жители Пензы и Саранска услышат «Попурри из Донбасса»

Подробнее о гастролях коллектива сегодня рассказал и.о. министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. По его словам, выступления оркестра состоятся в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Министерства культуры РФ.

Коллектив из Мариуполя выступит в Волгограде, Камышине, Саратове, Пензе, Саранске, Тамбове и Воронеже. Оркестр совсем молодой: он был создан 1 июля. Однако уже в том же месяце музыканты дали свой первый концерт.

- Вдвойне приятно, что Пенза – один из первых городов, куда по плану приезжают гости из Мариуполя, - рассказала директор Пензенского областного Драматического театра им. А.В. Луначарского Вера Краснопольская. - В программу войдут произведения различных композиторов - как классически, так и современных.

Концерт состоится 15 ноября в областном драматическом театре. Как было отмечено, представители социально-значимых профессий получат бесплатные билеты.

КСТАТИ

В Саранске оркестр выступит 17 ноября в РДК.