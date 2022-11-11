Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды11 ноября 2022 13:06

Жители Пензы и Саранска услышат «Попурри из Донбасса»

С 12 по 19 ноября Эстрадно-симфонический оркестр из Мариуполя выступит в российских городах
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Подробнее о гастролях коллектива сегодня рассказал и.о. министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов. По его словам, выступления оркестра состоятся в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Министерства культуры РФ.

Коллектив из Мариуполя выступит в Волгограде, Камышине, Саратове, Пензе, Саранске, Тамбове и Воронеже. Оркестр совсем молодой: он был создан 1 июля. Однако уже в том же месяце музыканты дали свой первый концерт.

- Вдвойне приятно, что Пенза – один из первых городов, куда по плану приезжают гости из Мариуполя, - рассказала директор Пензенского областного Драматического театра им. А.В. Луначарского Вера Краснопольская. - В программу войдут произведения различных композиторов - как классически, так и современных.

Концерт состоится 15 ноября в областном драматическом театре. Как было отмечено, представители социально-значимых профессий получат бесплатные билеты.

КСТАТИ

В Саранске оркестр выступит 17 ноября в РДК.