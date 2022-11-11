Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2023-2025 годы

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Открывая слушания, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков отметил, что бюджетом предусмотрено максимальное выполнение всех социальных обязательств.

Министр финансов Любовь Финогеева рассказала об основных параметрах регионального бюджета на будущий год. По ее словам, в условиях санкций главной задачей при формировании бюджета остается обеспечение его сбалансированности.

Далее выступил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан. Он напомнил присутствующим, что с 1 января будущего года в регионе начнут выплачивать универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми. Однако введение данной меры поддержки не приведет к отмене остальных.

Министр также отметил, что пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимся в уходе, был продлен еще на один год. Для этих целей из федерального бюджета направят 150 миллионов рублей. Еще некоторую сумму добавят из местного, а для увеличения количества опекаемых и повышения качества услуг планируется привлечь НКО.

Председатель правительства Николай Симонов рассказал о судьбе здания бывшего кинотеатра «Москва» - оно будет включено в план приватизации.

Также зашла речь и о реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в Пензе. По словам Николая Симонова, регион получит больше трех миллиардов рублей из федерального бюджета на эти цели. Данные средства помогут приобрести 90 троллейбусов и построить около семи километров электрических сетей и пересадочное депо в селе Засечное, что позволит троллейбусам ездить из Города Спутника в дальнее Арбеково.

Проект бюджета области в первом чтении будет рассмотрен 25 ноября.

- Далее будем его дорабатывать с учетом федеральных средств, поправок и предложений. Окончательное утверждение запланировано на декабрь текущего года, – подводя итог заседания, уточнил Вадим Супиков.