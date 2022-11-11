В здании пензенского железнодорожного вокзала открылась выставка рисунков

Фото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» проводится ежегодно в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. В здании вокзала Пенза-1 открылась выставка, состоящая из конкурсных работ, на которых запечатлен труд транспортных полицейских.

Всего на конкурс поступило 30 рисунков. Члены жюри выбрали из них четыре лучших – это работы Анастасии Чувашовой, Ариадны Стариковой, Елены Прокусовой и Александры Киселевой. Они были отправлены на следующих этап конкурса, где рисунок Саши Киселевой завоевал победу в своей возрастной категории.

Во время открытия выставки представитель Общественного совета при линейном отделе Алексей Антонов поздравил лауреатов конкурса с победой и вручил им дипломы и ценные подарки.