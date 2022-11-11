Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В домашней обстановке руководитель региона пообщался с юбиляром и ее семьей, расспросил о жизненном пути.

Екатерина Ивановна родилась в селе Малые Березники Ромодановского района. После окончания школы прошла курсы бухгалтеров и во время войны работала в артели «Победа», которая занималась пошивом одежды для военных.

После окончания Великой Отечественной вышла замуж за кадрового военного, который участвовал в обороне Ленинграда.

Семья военнослужащего объехала полстраны, жили в Порт-Артуре в Китае, Екатерина Ивановна везде создавала надежный семейный тыл. У нее две дочери, два внука, правнучка и два праправнука.

Артем Здунов пожелал долгих лет жизни Екатерине Ивановне – в здравии и любви родных и близких.