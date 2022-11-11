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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 7:15

В Мордовии суд рассмотрит дело пенсионера, подозреваемого в убийстве односельчанина топором

В стороне от дома, закидав тело убитого соломой, он попытался его сжечь
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ардатовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве.

Конфликт односельчан произошел днем 21 августа в селе Луньгинский Майдан возле дома подозреваемого, где они распивали спиртные напитки с 49-летним мужчиной.

Разозлившись на гостя, хозяин взял находящийся неподалеку топор и нанес им несколько ударов в область головы.

Оттащив тело убитого от дома, закидал соломой и поджег.

Когда огонь разгорелся, местные жители обратили внимание на туловище человека и сообщили в правоохранительные органы.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.