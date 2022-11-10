В Законодательном Собрании Пензенской области вручили награды

Почетным знаком Законодательного Собрания отмечен Анатолий Коннов. В 1976 году он был избран депутатом Ленинского районного Совета народных депутатов. В 1984 году назначен на должность помощника первого заместителя председателя облисполкома, председателя Главного планово-экономического управления. В конце 90-х многое сделал для развития местного телевидения.

Высшей награды регионального парламента удостоен Алексей Климухин. С 2011 года работает заместителем председателя Избирательной комиссии Пензенской области. В этот период на территории Пензенской области состоялись двадцать избирательных кампаний, из которых десять — федерального уровня. Все они получили высокую оценку Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Еще один ветеран, удостоенный знака — Владимир Волчков. Почти 30 лет, с момента образования Управления Федерального казначейства по Пензенской области, он руководил данным ведомством.

Спикер регионального парламента выразил глубокую признательность награжденным за мудрость и опыт, за труд, вложенный в развитие нашего региона: «Вы — настоящие профессионалы. Ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность, ваше желание изменить жизнь к лучшему — достойный пример для всех земляков».