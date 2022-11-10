Олег Мельниченко считает реальным производство в регионе 207 тыс. тонн мяса индейки в год

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На трёх птицеводческих площадках расположено 32 птичника. Выполнен большой объём строительных работ, построены бетонные дороги, в птичниках смонтировано технологическое оборудование. Процессы обеспечения жизнедеятельности автоматизированы.

«Мы открываем очередную площадку – это знаменательное событие. Новый объект – это реализация совместного инвестиционного проекта. Участие со стороны правительства Пензенской области – строительство дороги к производственным площадкам, газовых и энергосетей».

«Несмотря на непростые условия, мировую конъюнктуру, на территории Пензенской области мы всё же выйдем на производство 207 тысяч тонн мяса индейки в год.

Стоимость нового блока – около 5 млрд рублей.

«В 2022 году на поддержку агропредприятий в регионе направлено более 2 млрд рублей», - напомнил губернатор.

Олег Мельниченко уточнил, что проекты группа компаний «Дамате» являются высокотехнологичными и объединяют все компоненты производства – от создания родительского стада, производства собственного яйца, доращивания молодняка, до убоя и глубокой переработки мяса птицы.

Генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров поделился планами развития производства.