Пензенская школа №25 открылась после ремонта

Напоминаем вам, что в августе, незадолго до начала учебного года, на фасаде школы из-за движения грунтовых вод образовались трещины. Учеников срочно определили в школу №28, а в самом учреждении начали ремонт.

Некоторое время назад мэр города Александр Басенко сообщил, что работы ведутся по графику, и учеников планируют вернуть обратно уже во второй четверти.

Вчера в отремонтированной школе прошел первый учебный день. С началом второй четверти учеников поздравила начальник Управления образования города Алла Маркова:

- Желаю всем успехов в учебе. А ученикам 9 и 11 классов – хорошо подготовиться к экзаменам и удачно их сдать по окончании учебного года.