Поздравление губернатора Пензенской области с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваш праздник – это преемственность поколений правоохранителей. Это выражение признательности сотрудникам органов внутренних дел за их напряжённую, ответственную работу. Зачастую она связана со стрессом, с риском для здоровья и жизни. С необходимостью проявлять упорство, действовать быстро и слаженно в экстремальных условиях.

Вы справляетесь с самыми сложными задачами. Достойно исполняете служебный долг на территории Пензенской области и за её пределами.

Проявляете мужество и героизм, профессионализм и решительность. Обеспечиваете социальную стабильность, безопасность наших жителей. Защищаете законные права и свободу граждан России. В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную службу, верность делу, которому вы посвятили жизнь!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!