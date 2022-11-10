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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 9:12

К 380 часам обязательных работ приговорил суд двух браконьеров из Земетчино

В ночь на 25.08.2022 в водохранилище «Дубасовское» в Вадинском районе сетью они выловили 45 карпов общей массой 71 кг
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, покушение на кражу предотвратили вызванные арендатором водного объекта сотрудники полиции.

Прокуратура Вадинского района Пензенской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух ранее несудимых 32-х и 29-летнего жителей р. п. Земетчино. Приговором суда они признаны виновными в покушении на кражу, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Вину злоумышленники признали, ущерб возместили.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде 180 и 200 часов обязательных работ, соответственно.