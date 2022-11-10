Поздравление Председателя Законодательного Собрания Пензенской области с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан, стоите на страже законности и правопорядка, являетесь основой стабильности государства.

Благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду сотрудников полиции предотвращаются и пресекаются правонарушения, оперативно раскрываются преступления.

Пензенские полицейские по праву считаются примером для подражания коллег. Главные черты — умение действовать в экстремальной ситуации, эмоциональная устойчивость, доброжелательное отношение к людям.

Выражаю особую признательность ветеранам полиции, которые отдали долгие годы жизни борьбе с преступностью, создали надежный фундамент правоохранительной системы, а сегодня передают свои знания молодым сотрудникам.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, новых успехов в вашем благородном служении на благо Отечества!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.Н. Супиков.