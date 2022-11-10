В Пензенской области действуют меры поддержки для мобилизованных и членов их семей

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

«Меры дополнительной поддержки закреплены законодательно. Надеемся, что это немного облегчит тот груз, который сейчас оказался на плечах родственников военнослужащих», – сказал первый заместитель регионального министра физкультуры и спорта Эдуард Копылов.

Для того, чтобы бесплатно посетить бассейн или занятия в физкультурно-оздоровительной группе в подведомственных минспорту спортивных учреждениях необходимо предоставить справку о призыве члена семьи на военную службу по мобилизации и документ, удостоверяющий личность.