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НовостиОбщество10 ноября 2022 5:44

В Пензенской области действуют меры поддержки для мобилизованных и членов их семей

В подведомственных минспорту учреждениях члены семей мобилизованных и сами военнослужащие могут безвозмездно посещать бассейны, занятия в физкультурно-оздоровительных группах
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

«Меры дополнительной поддержки закреплены законодательно. Надеемся, что это немного облегчит тот груз, который сейчас оказался на плечах родственников военнослужащих», – сказал первый заместитель регионального министра физкультуры и спорта Эдуард Копылов.

Для того, чтобы бесплатно посетить бассейн или занятия в физкультурно-оздоровительной группе в подведомственных минспорту спортивных учреждениях необходимо предоставить справку о призыве члена семьи на военную службу по мобилизации и документ, удостоверяющий личность.