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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:04

Вадим Супиков принял участие в заседании оперативного штаба

Оно состоялось накануне в областном правительстве
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Темой разговора стали учения, которые в данный момент проводятся в нашем регионе. Губернатор Олег Мельниченко напомнил, что согласно Указу Президента РФ, в нашем регионе введен режим базовой готовности.

- Это значит, что в области усилена охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникации, связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе для окружающей среды, - отметил он.

Программа командно-штабных учений рассчитана на 2 дня.