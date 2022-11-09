В налоговых органах Пензенской области пройдет День открытых дверей

УФНС России по Пензенской области приглашает налогоплательщиков 10 и 11 ноября 2022 года на Дни открытых дверей, которые пройдут во всех налоговых инспекциях региона.

В ходе мероприятия сотрудники налоговой службы проинформируют о порядке исполнения направленных в 2022 году налоговых уведомлений по имущественным налогам.

Специалисты налоговых органов подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по налогообложению имущества.

Все желающие смогут получить логин и пароль (при наличии паспорта) для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», узнать о преимуществах данного сервиса и возможностях других электронных сервисов ФНС России.

День открытых дверей в 2022 году пройдет 10 ноября 2022 года с 09.00 до 18.00, 11 ноября 2022 года с 09.00 до 16.45 в инспекциях, расположенных в городах Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Каменке, Никольске, Нижнем Ломове, селе Бессоновка. Кроме того, физических лиц ждут:

- 10 ноября 2022 года в ТОРМ по Пензенскому району Пензенской области Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области;

- 11 ноября 2022 года в ТОРМ по Мокшанскому району Пензенской области Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области;

- 10 и 11 ноября 2022 года в ТОРМ по Колышлейскому району Пензенской области Межрайонной ИФНС России №4 по Пензенской области;

- 10 и 11 ноября 2022 года в ТОРМах по Башмаковскому и Земетчинскому районах Пензенской области Межрайонной ИФНС России №6 по Пензенской области.