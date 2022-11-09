В Пензе осуждены злоумышленники, причинившие ООО «Горводоканал» ущерб на 1 131 000 рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области совместно со следственной частью СУ УМВД России по Пензенской области и службой безопасности «Горводоканала» пресечена преступная деятельность группы лиц из числа сотрудников данной организации.

Злоумышленники, будучи наделенными организационно-распорядительными функциями, похищали имущество юридического лица, а именно асфальтобетонную смесь.

В 2021 году они, реализуя свой преступный замысел, по телефону не осведомленному об их преступных намерениях работнику асфальтобетонного завода Пензы подавали устные заявки на отгрузку в адрес их компании мелкозернистого асфальтобетона.

По указанию злоумышленников, житель Пензы на автомобиле «КАМАЗ», на заводе загружал асфальтобетон, после чего реализовывал его, а денежные средства возвращал инициаторам преступной схемы.

Для сокрытия преступных действий составлялись наряды на работы, в которых указывались ложные сведения об объеме мелкозернистого асфальтобетона, использованного для восстановления дорожного полотна при производстве ремонтных работ сетей водоснабжения, тем самым завышались объемы израсходованного материала.

Материальный ущерб, причинённый «Горводоканалу», составил 1 131 000 рублей. Его возместили в полном объёме.

Злоумышленники осуждены. Приговор вступил в законную силу.