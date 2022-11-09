В Пензе состоялись проводы первой команды призывников «Осень- 2022»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом Олег Мельниченко напомнил на торжественном мероприятии, посвящённом отправке первой пензенской команды призывников в Вооруженные Силы РФ, в среду, 9 ноября.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 2022 года № 691 «О призыве в ноябре-декабре 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» плановый призыв проводится с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.

По России подлежит призвать порядка 120 тыс. военнообязанных.

«Сегодня важный день для Пензенской области – на комплектование ВС РФ отправляется первая команда солдат срочной службы. 20 пензенцев будут служить в новочеркасском радиотехническом полку.

Всего в течение призывной кампании до конца этого года около одной тысячи новобранцев из пензенского региона отправятся служить в различные подразделения и приобретут необходимые воинские специальности», - отметил глава региона.

«Подтверждая слова Министра обороны, хочу сказать, что ни один срочник не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Это принципиальная позиция руководства страны – в СВО участвуют только контрактники и мобилизованные.

Губернатор пожелал молодым бойцам успехов, воинской крепкой дружбы. Вернуться через год домой повзрослевшими, здоровыми, приобретшими важный опыт и специальность, которая позволит добиться дальнейшего профессионального развития.