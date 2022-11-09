В Пензенской области покушавшийся на убийство малолетнего предстанет перед судом

Умысел обвиняемого на убийство не был доведен до конца, поскольку малолетний смог сообщить о случившемся бабушке, и ему своевременно была оказана медицинская помощь.

Следственными органами регионального СК РФ завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство 10-летнего мальчика из хулиганских побуждений.

Причиненными ударами ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Личность обвиняемого установлена в первые трое суток, благодаря совместной работе следователей регионального СК и сотрудников полиции.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.