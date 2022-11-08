В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги работы в праздничные дни

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В пресс-центре регионального МВД 7 ноября прошел брифинг с участием заместителя начальника УГИБДД полковника полиции Алексея Крайнова и начальника отделения по безопасности дорожного движения УГИБДД майора полиции Екатерины Аниськиной.

Спикеры рассказали онлайн-слушателям об итогах работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона в праздничные и выходные дни.

Алексей Крайнов отметил, что с 4 по 6 ноября особое внимание было уделено автомобилистам, допускающим управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

«За два дня рейдовых мероприятий на нарушителей ПДД всего было составлено 545 административных материалов, задержано 22 водителя в нетрезвом виде.

Алексей Крайнов напомнил, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В случае отказа от освидетельствования нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медицинского освидетельствования, то ему уже грозит уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов, может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

В завершении выступления Алексей Крайнов призвал сообщать информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8342) 24-64-09, 38-57-27 или 102».

Начальник отделения по безопасности дорожного движения УГИБДД отметила рост числа ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.

Екатерина Аниськина обратилась к родителям:

«7 ноября началась вторая четверть. Еще раз закрепите со своим ребенком безопасный маршрут передвижения «Дом-Школа-Дом». Объясните, что пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

Далее майор полиции выделила, что наибольшее количество ДТП в текущем году произошло с детьми-пассажирами. Их зарегистрировано 38, погибли 3 ребенка и получили ранения 39 детей:

«Многие водители по-прежнему пренебрегают мерами безопасности пассажиров транспортных средств. Травмы, зачастую не совместимые с жизнью, получают дети, перевозимые без детских удерживающих устройств или непристегнутые ремнями безопасности пассажиры».