ФНС напоминает: 1 декабря истекает срок уплаты налогов

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Пензы напоминает, что срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов физическими лицами - 1 декабря 2022 года.
В случае неполучения налогового уведомления по имущественным налогам необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично либо направить обращение через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».По желанию физическое лицо может получить направленное уведомление дополнительно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Заплатить налоги просто:
- через мобильное приложение «Налоги ФЛ»
- в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте ФНС России
- С помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России
- Через единый портал государственных услуг
- Через платежные терминалы, банки, почтовые отделения
С вопросами, связанными с исчислением и уплатой имущественных налогов, о порядке предоставления налоговых льгот, особенностях налогообложения отдельных видов имущества физические лица могут обратиться по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.