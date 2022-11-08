ФНС напоминает: 1 декабря истекает срок уплаты налогов

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Пензы напоминает, что срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов физическими лицами - 1 декабря 2022 года.

В случае неполучения налогового уведомления по имущественным налогам необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично либо направить обращение через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».По желанию физическое лицо может получить направленное уведомление дополнительно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Заплатить налоги просто:

- через мобильное приложение «Налоги ФЛ»

- в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте ФНС России

- С помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России

- Через единый портал государственных услуг

- Через платежные терминалы, банки, почтовые отделения

С вопросами, связанными с исчислением и уплатой имущественных налогов, о порядке предоставления налоговых льгот, особенностях налогообложения отдельных видов имущества физические лица могут обратиться по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.