В Государственном архиве Пензенской области прошел вечер памяти Татьяны Евневич

Фото предоставлено министерством по делам архивов Пензенской области

Открыл вечер памяти министр по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов. Он отметил, что Татьяну Евневич всегда отличали профессионализм и принципиальность, ответственность и преданность архивному делу.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги, посвященной Т. А. Евневич, «Архивист. Ученный. Человек», автор-составитель – кандидат исторических наук Н.П. Берлякова.

Вниманию гостей вечера была представлена фотовыставка «Архив в её сердце», подготовленная сотрудниками Госархива.

Среди приглашенных на вечере памяти присутствовали ректор Института регионального развития Пензенской области Г.Н. Белорыбкин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «История России и методика преподавания истории» ПГУ В.А.Власов, доктор исторических наук, профессор ПГУ В.И. Первушкин.