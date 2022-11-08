Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды8 ноября 2022 7:25

В Государственном архиве Пензенской области прошел вечер памяти Татьяны Евневич

На протяжении двадцати пяти лет она руководила Государственным архивом региона
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством по делам архивов Пензенской области

Фото предоставлено министерством по делам архивов Пензенской области

Открыл вечер памяти министр по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов. Он отметил, что Татьяну Евневич всегда отличали профессионализм и принципиальность, ответственность и преданность архивному делу.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги, посвященной Т. А. Евневич, «Архивист. Ученный. Человек», автор-составитель – кандидат исторических наук Н.П. Берлякова.

Вниманию гостей вечера была представлена фотовыставка «Архив в её сердце», подготовленная сотрудниками Госархива.

Среди приглашенных на вечере памяти присутствовали ректор Института регионального развития Пензенской области Г.Н. Белорыбкин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «История России и методика преподавания истории» ПГУ В.А.Власов, доктор исторических наук, профессор ПГУ В.И. Первушкин.