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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 7:09

В отношении 23-летнего жителя Спасского района возбуждено уголовное дело о ложном доносе

В ночь на 12 октября после совершения административного правонарушения злоумышленник скрылся от сотрудников ГИБДД, а утром обратился в дежурную часть с заявлением об угоне его автомобиля
Виктор ВИКТОРОВ

При этом мужчина был письменно предупрежден о наступлении уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в дальнейшем было установлено, что сведения об угоне являются ложными.

Злоумышленник написал явку с повинной.

Нижнеломовская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Спасского района по ч. 1 ст. 306 УК (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.

За заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.