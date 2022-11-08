В отношении 23-летнего жителя Спасского района возбуждено уголовное дело о ложном доносе

При этом мужчина был письменно предупрежден о наступлении уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, в дальнейшем было установлено, что сведения об угоне являются ложными.

Злоумышленник написал явку с повинной.

Нижнеломовская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Спасского района по ч. 1 ст. 306 УК (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.

За заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.