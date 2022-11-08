Олег Мельниченко: «Более 68% региональных дорог приведено в нормативное состояние»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Дорожные работы на объектах Пензенской области 2022 года завершены в полном объеме.

На ремонт автодорог направляются как средства областного дорожного фонда, так и федеральные средства, объем которых ежегодно увеличивается. Олег Мельниченко подчеркнул, что увеличение суммы напрямую зависит от темпа и качества работы дорожников.

«Пензенская область последние несколько лет неизменно становится лидером среди субъектов РФ по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - отметил губернатор, - что позволило нам довести до нормативного состояния более 68 процентов региональных дорог нашей области». За счет средств нацпроекта в 2022 году отремонтировано 70 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в 2021-м – около 50 километров). Дорожные работы проводились на 15 объектах на территории 8 муниципальных районов области.

Кроме того, отремонтированы и введены в эксплуатацию два мостовых сооружения, которые были признаны аварийными и нуждались в капитальном ремонте - пешеходный мост на улице Свердлова в Кузнецке и мост на улице Батайской в Пензе.