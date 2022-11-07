Больше 50 мобилизованных жителей Пензенской области вернутся домой

Как отметил глава региона, речь идет о мобилизованных гражданах, кому была предоставлена отсрочка: студентах-очниках, забронированных работниках предприятий, мужчинах, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет – всего 51 человек.

- Право на отсрочку должно быть реализовано как в рамках частичной мобилизации, так и в рамках осенней призывной кампании, которая сейчас идет. Я слежу за этим, никаких перегибов допустить нельзя, - отметил Олег Мельниченко.

В ближайшее время эти жители региона вернутся к своим семьям.