Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 19:20

Больше 50 мобилизованных жителей Пензенской области вернутся домой

Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как отметил глава региона, речь идет о мобилизованных гражданах, кому была предоставлена отсрочка: студентах-очниках, забронированных работниках предприятий, мужчинах, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет – всего 51 человек.

- Право на отсрочку должно быть реализовано как в рамках частичной мобилизации, так и в рамках осенней призывной кампании, которая сейчас идет. Я слежу за этим, никаких перегибов допустить нельзя, - отметил Олег Мельниченко.

В ближайшее время эти жители региона вернутся к своим семьям.