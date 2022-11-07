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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:09

По поручению мэра в Пензе обследуют все мосты

Речь об этом зашла сегодня в ходе совещания в администрации города
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как было отмечено, в настоящий момент разработана документация на ремонт моста на улице Токарной и расширения тоннеля в районе Горбатова переулка. В ближайшее время ее направят на экспертизу.

Мэр Пензы Александр Басенко поручил осмотреть и другие мосты в городе и оценить их состояние, чтобы сформировать порядок их ремонта. Часть сооружений планируется привести в надлежащее состояние по федеральным программам.

Также глава городской администрации поручил проверить границы территорий под мостами, которые используются предприятиями в качестве места для складирования стройматериалов.