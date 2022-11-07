В Мордовии экс-главу Ковылкинского района суд приговорил к трем годам лишения свободы условно

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, в июле 2014 г. подсудимый, состоя в должности первого замглавы Ковылкинского муниципального района, заведомо зная о наличии у муниципального учреждения задолженности по арендной плате в сумме не менее 100 тыс. руб., имея умысел на хищение указанных денежных средств, дал незаконное указание директорам МУП «ЕРЦ» и МБУ «МФЦ» о выведении со счета учреждения денежных средств под видом взаиморасчетов за проведение ремонта арендуемых помещений, после чего передать их лично ему.

В результате указанных преступных действий, подсудимым были похищены денежные средства в размере 99 836 руб.

Кроме того, он же, состоя в должности главы Ковылкинского района, подписав отчётные документы подрядчика, принял работы по строительству системы водоснабжения в с. Троицк на сумму 8 198 914 руб., в объеме и качестве, несоответствующим требованиям контракта с разницей на сумму не менее 659 822,24 руб.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.