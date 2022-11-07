В Пензенской области продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Инженер года»

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области
Победителям в каждой номинации присуждается денежная премия.
Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, независимо от возраста, должности, наличия ученого звания и степени, которые заняты инженерной деятельностью на предприятиях, расположенных на территории Пензенской области.
Кандидаты на участие в конкурсе выдвигаются руководством организаций по месту основной работы.
Оценка кандидатов проводится по следующим критериям:
– достижения кандидата в профессиональной деятельности (количество реализуемых проектов исполнителем (соисполнителем) которых является кандидат);
– наличие научных публикаций кандидата;
– наличие и использование объектов интеллектуальной собственности, автором которых является кандидат;
– научно-технический уровень работ кандидата;
– экономический эффект от работ кандидата.
Прием документов осуществляется до 14 ноября 2022 года включительно.
Документы принимаются по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 809.
Время подачи заявок с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Консультации по телефону 222-551 доб. 456.