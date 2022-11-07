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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:23

В Пензенской области продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Инженер года»

Победители будут определяться в трех номинациях: «Инженер – механик», «Инженер – программист», «Инженер – электроник»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Победителям в каждой номинации присуждается денежная премия.

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, независимо от возраста, должности, наличия ученого звания и степени, которые заняты инженерной деятельностью на предприятиях, расположенных на территории Пензенской области.

Кандидаты на участие в конкурсе выдвигаются руководством организаций по месту основной работы.

Оценка кандидатов проводится по следующим критериям:

– достижения кандидата в профессиональной деятельности (количество реализуемых проектов исполнителем (соисполнителем) которых является кандидат);

– наличие научных публикаций кандидата;

– наличие и использование объектов интеллектуальной собственности, автором которых является кандидат;

– научно-технический уровень работ кандидата;

– экономический эффект от работ кандидата.

Прием документов осуществляется до 14 ноября 2022 года включительно.

Документы принимаются по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, кабинет 809.

Время подачи заявок с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Консультации по телефону 222-551 доб. 456.