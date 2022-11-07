В Пензенской области суд оштрафовал женщину за распространение сведений о частной жизни лица

После чего та заблокировала возможность общения.

Как отмечает пресс-служба региональной прокуратуры, разозлившись, вечером 09.03.2022 злоумышленница, отправила сообщение в одной из соцсетей неизвестному ей молодому человеку фотографии личного характера потерпевшей, желая создать о ней негативное мнение.

Прокуратура Кузнецкого района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимой 43-летней жительницы района.

Приговором суда она признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни - незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без согласия.

В судебном заседании подсудимая вину признала.

С учетом мнения гособвинителя, наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Приговор суда вступил в законную силу.