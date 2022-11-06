В День народного единства Пензенский драматический театр посетили гости из Донбасса

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В этот вечер театр посетили особенно долгожданные гости - временно размещенные в Пензе жители Донбасса и других новых российских территорий.

27 человек разного возраста с волнением посмотрели историю про любовь, надежду и веру в то, что «завтра небо будет синим, а трава - зелёной».

Перед началом спектакля художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков поздравил всех с праздником, призвал в это непростое время дружнее сплотиться и выразил уверенность в скорой и безусловной победе российских войск, ведущих специальную операцию.

С особой теплотой худрук приветствовал в зале гостей из Донбасса.

В спектакле состоялась актёрская премьера - впервые роль «сына полка» Вани Шполянского исполнил юный воспитанник лаборатории актёрского мастерства «Первая скрипка» Михаил Тверитинов.