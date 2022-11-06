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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 13:49

В Пензенской области суд рассмотрит дело пьяного водителя, совершившего ДТП с гибелью девушки

15 мая в с. Старый Кряжим на скорости 180 км/ч он не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в металлическое ограждение и бетонную плиту
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Городище 1999 года рождения в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, (совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Вечером 15 мая 22-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомашине «LADA PRIORA», двигался из Кузнецка в Пензу со скоростью около 180 км/ч.

В с. Старый Кряжим водитель, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, после чего автомобиль столкнулся с металлическим ограждением и бетонной плитой.

В результате ДТП пассажиру 1999 года рождения причинен тяжкий вред здоровью, несовершеннолетней пассажирке 2007 года рождения - телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Свою вину водитель признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.