В Пензенской области суд рассмотрит дело пьяного водителя, совершившего ДТП с гибелью девушки

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Городище 1999 года рождения в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, (совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Вечером 15 мая 22-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомашине «LADA PRIORA», двигался из Кузнецка в Пензу со скоростью около 180 км/ч.

В с. Старый Кряжим водитель, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, после чего автомобиль столкнулся с металлическим ограждением и бетонной плитой.

В результате ДТП пассажиру 1999 года рождения причинен тяжкий вред здоровью, несовершеннолетней пассажирке 2007 года рождения - телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Свою вину водитель признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.