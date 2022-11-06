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НовостиЗдоровье6 ноября 2022 11:56

В Лопатинском районе возводят еще один фельдшерско-акушерский пункт

Он откроется в селе Бузовлево
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

На сегодня рабочие уже выполнили монтаж свай. В ближайшее время на место будет доставлена сама модульная конструкция ФАПа.

Как рассказал главный врач Лопатинской участковой больницы Алексей Плешаков, пункт будет обслуживать более 450 человек из сел Бузовлево, Сосновка и Пасечное.

Напомним, в 2022 году благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение» новую модульную амбулаторию установили в селе Даниловка.