В Лопатинском районе возводят еще один фельдшерско-акушерский пункт

На сегодня рабочие уже выполнили монтаж свай. В ближайшее время на место будет доставлена сама модульная конструкция ФАПа.

Как рассказал главный врач Лопатинской участковой больницы Алексей Плешаков, пункт будет обслуживать более 450 человек из сел Бузовлево, Сосновка и Пасечное.

Напомним, в 2022 году благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение» новую модульную амбулаторию установили в селе Даниловка.