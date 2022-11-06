Поисковики из Мордовии прошли по следам 326-й стрелковой дивизии

Фото: Группа «Патриотическое объединение «Поиск» в социальной сети «ВКонтакте»

Представители поисковых отрядов республики прошли от села Ромоданово до деревни Анненково – именно этой дорогой в самом начале Великой Отечественной войны 326-я стрелковая дивизия отправилась на сборный пункт.

В рамках марша поисковики привели в порядок воинские захоронения, которые встретились им по пути, провели Урок мужества в одной из школ, приняли участие в торжественном митинге.

Проект «Марш Памяти по следам 326-й стрелковой дивизии» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2022 году.