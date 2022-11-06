78-летний пензенец отдал мошенникам более двух миллионов рублей

В конце октября пожилому жителю Пензы позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник мужчины сказал, что кто-то пытается снять деньги с его счета, и посоветовал действовать на опережение: самому снять деньги и перечислить их на безопасный счет.

Потерпевший поверил ему, пришел на следующий день в банк и снял со счета более двух миллионов рублей, которые через банкомат перечислил по реквизитам, указанным «правоохранителем».

После этого пенсионер понял, что его обманули, и пошел в полицию. По факту возбуждено уголовное дело.