Оплатить налоги в Пензенской области теперь можно в МФЦ

Фото предоставлено министерством экономического развития и промышленности Пензенской области

Это касается транспортного, земельного налога, налога на имущество физических лиц, задолженности по штрафам, пеням, процентам, возникшим, в том числе, от предпринимательской деятельности.

Услуга предоставляется бесплатно. В случае имеющейся задолженности заявитель получает на руки платежный документ с QR-кодом, который он вправе оплатить любым удобным для него способом, в том числе, здесь же, в офисе МФЦ.

Так же в МФЦ предоставляются и другие популярные услуги налоговой службы: получение ИНН, сведений из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, подача сообщений о недвижимости и транспорте, налоговых деклараций и другие.

«Оказание услуг налоговых органов в МФЦ существенно упрощает и сокращает процесс и время получения населением необходимой информации», - прокомментировал новость министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов. - При этом вас обслужат квалифицированные и внимательные специалисты».