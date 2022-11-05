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НовостиЗвезды5 ноября 2022 12:58

Более 200 человек стали гостями «Дома Мейерхольда» во время «Ночи искусств»

Учреждение подготовило интересную программу
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Начался вечер с показа спектакля «Влюбленный Журден». После этого гостей музея поделили на три группы, для каждой из которых организовали свою экскурсию: посетители смогли узнать о начале творческого пути Мейерхольда, его жизни в Петербурге и работе в годы Октябрьской революции.

В стенах музея была организована тематическая фотозона, посвященная спектаклю Мейерхольда «Маскарад».

Завершилась «Ночь искусств» лекцией о самой пьесе: ее премьера состоялась больше века назад в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Мейерхольд работал над спектаклем шесть лет.