Более 200 человек стали гостями «Дома Мейерхольда» во время «Ночи искусств»

Начался вечер с показа спектакля «Влюбленный Журден». После этого гостей музея поделили на три группы, для каждой из которых организовали свою экскурсию: посетители смогли узнать о начале творческого пути Мейерхольда, его жизни в Петербурге и работе в годы Октябрьской революции.

В стенах музея была организована тематическая фотозона, посвященная спектаклю Мейерхольда «Маскарад».

Завершилась «Ночь искусств» лекцией о самой пьесе: ее премьера состоялась больше века назад в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Мейерхольд работал над спектаклем шесть лет.