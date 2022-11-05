Мэр Пензы поручил привести в порядок территорию вокруг памятника М.Ю. Лермонтову

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Вместе с ним состояние участка возле исторического здания областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова оценили директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов, начальник управления культуры Вера Фейгина, представители управления ЖКХ Пензы и городской администрации.

Реконструкция исторического вала добавила туристической привлекательности этой зоне. Учитывая обращения жителей, градоначальник принял решение восстановить небольшой участок около учреждения культуры.

«Важно, чтобы памятное место имело законченный и ухоженный вид», – подчеркнул он.

«Пензавтодору» дано поручение снять лишний грунт, заасфальтировать площадку, а непосредственно вокруг памятника очистить и подкорректировать кладку гранитной плитки.