23-летней жительнице Пензы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Пензенского района обратился мужчина 1981 года рождения. Он рассказал, что в личном кабинете банковского онлайн-приложения обнаружил операцию о списании денежных средств на сумму 950 рублей, которую он не совершал. Так как свою банковскую карту он никому не передавал, мужчина понял, что потерял её и обратился в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские получили объяснения, осмотрели место происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения магазина, где предполагаемая подозреваемая производила оплату похищенной картой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили девушку 1999 года рождения, подозреваемую в совершении преступления.

Она призналась в содеянном. подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.