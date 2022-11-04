Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем народного единства

Уважаемые жители Пензенской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Сегодня мы вспоминаем события, когда весь народ встал на защиту Отечества. Представители разных сословий, национальностей и религий организовали ополчение и сумели победить иностранных захватчиков.

За прошедшие столетия наши предки не раз показывали перед лицом смертельной опасности, что наша сила в единстве и беззаветной любви к Родине. И сейчас, во времена глобальных вызовов, Россия обязательно выстоит, станет еще более могущественной державой благодаря национальному согласию и сплоченности общества. 2022 год доказал, что наши современники являются достойными наследниками славной истории, готовы защищать страну, отстоять свободу и независимость, сделать ее сильной и процветающей.

От всей души желаю доброго здоровья, семейного благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.