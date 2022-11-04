Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем народного единства

Уважаемые пензенцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник олицетворяет традиции единения нашего многонационального народа во имя свободы и независимости Отечества, общности помыслов и устремлений, которые помогают выстоять в самых сложных испытаниях.

Идеалы гражданской ответственности и патриотизма, стремление делать всё для процветания Отчизны объединяют общество и сегодня, позволяют решать стратегические национальные задачи.

Наши воины, вдохновленные героическими свершениями дедов и прадедов, проводят специальную военную операцию, освобождая Украину от неонацистской нечисти. В основе достигнутых успехов – высочайший профессионализм, верность долгу и присяге, искренняя любовь к великой Родине.

Дорогие друзья! В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях!