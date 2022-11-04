В Мордовии полицейских и росгвардейцев перевели на усиленный режим работы в связи с праздниками

Открывая заседания, глава Мордовии Артем Здунов отметил, что сейчас первоочередная задача – это объективно оценить состояние антитеррористической защищенности объектов республики, где нужно – установить системы наблюдения.

- В складывающейся обстановке особое внимание требуется уделить объектам энергетики, транспорта, - подчеркнул он.

В связи с ноябрьскими праздниками сотрудники МВД и Росгвардии переведены на усиленный режим работы – об этом сообщил врио заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Мордовия Игорь Брежнев.

- Мы должны сделать все для безопасности граждан, - поставил задачу Артем Здунов.

Также на заседании АТК было рассмотрено выполнение органами исполнительной власти и местного самоуправления решений Антитеррористической комиссии Республики Мордовия.