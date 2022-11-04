Пловцы Пензенской области завоевали 51 медаль на чемпионате и первенстве ПФО

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Пензенскую область представляли 80 спортсменов. По итогам соревнований они завоевали 51 медаль: 11 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых.

Наибольшее количество наград завоевали Кириллов Константин, Павлов Егор, Харланов Александр, Кивоногова Ирина. Кириллов Константин выиграл 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Харланов Александр завоевал 2 золотые и 3 серебряные награды. Кривоногова Ирина дважды поднималась на высшую ступень пьедестала, а также выиграла «серебро» и «бронзу».

Павлов Егор добавил в копилку пензенской сборной 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

Всего за медали чемпионата и первенства округа боролись 690 спортсменов из 14 регионов РФ. Результаты, показанные на чемпионате федерального округа, учитываются при формировании сборных команд субъектов для участия в чемпионате России (бассейн 25 м), который пройдет в Казани с 20 по 25 ноября.

Результаты первенства федерального округа учитываются для отбора на всероссийские соревнования «Резерв России», которые пройдут в Саранске с 27 ноября по 1 декабря.