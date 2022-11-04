В Мордовии вручили государственные награды

На снимке: Артем Здунов, Андрей Клемашов с сыном Никитой Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В основе этого праздника - сплочение нашего народа, патриотизм, искренняя любовь к Родине, отметил Артем Здунов.

Глава Мордовии подчеркнул, что в эти дни мы вспоминаем события 1612 года, когда люди разных национальностей, веры взяли на себя ответственность за судьбу страны и сберегли ее от распада и уничтожения. С тех исторических событий началось духовное возрождение Отечества.

"В этом году праздник проходит на фоне сложнейшей внешнеполитической обстановки.

Сегодня мы награждаем боевой медалью "За отвагу" рядового Андрея Николаевича Клемашова, который проявил мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга, - сказал Артём Здунов. - Решение о награждении принял Президент России Владимир Путин. Такая же награда будет вручена младшему сержанту Дмитрию Ивановичу Аверкину.

От командования Минобороны в республику поступают благодарности за службу наших ребят. Мы гордимся ими, ждем победного возвращения домой».

Республика продолжает поддерживать тех, кто сейчас временно не может проживать на территории новых регионов РФ. Среди них много хороших специалистов, врачей, учителей, людей рабочих специальностей.

Всех присутствующих Артём Здунов поблагодарил за труд на благо родной Мордовии и вручил награды.