Руководителем Управления Федерального казначейства по Пензенской области назначен Дмитрий Клусов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава Пензенской области поблагодарил за работу Владимира Волчкова, занимавшего эту должность с 1993 по 2022 годы.

- Спасибо за совместную продуктивную работу, - отметил Олег Мельниченко и вручил ему почетный знак «Во славу земли Пензенской».

Как отметила заместитель главы Федерального казначейства Наталия Горина, уже много лет у Пензенской области и ведомства отличные отношения.

- Мы надеемся на продолжение успешного сотрудничества, со стороны федеральной власти будем этому помогать, - отметила она.

Новой главой управления назначен Дмитрий Клусов, занимавший с 2012 года должность заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Саратовской области.